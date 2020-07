Dan tratamiento equivocado en Anexos

El comisionado del Consejo Estatal Contra las Adicciones (CECA), Guillermo Tamborrel Suárez, dio a conocer que se ha identificado que la mitad de los internos ubicados en los centros de rehabilitación requieren de tratamientos ambulatorios y no de procesos prolongados para su recuperación, por ello llamo a las familias recurrir en primera instancia a terapeutas para un diagnóstico fiable.

Indicó que un gran porcentaje de la población de los centros de rehabilitación no requieren de tratamientos prolongados para su recuperación toda vez que no es de gravedad su nivel de adicción, por ello pidió a las familias solicitar primeramente la evaluación de los internos y posterior recurrir a dichos espacios ya que de los mil 200 que se tienen en el estado, la mitad no requiere de internamiento.

“Lo que pedimos nosotros es que antes de anexar a alguien, inclusive, aquellos internamientos voluntarios, que antes de que la persona tome la decisión de ingresar a un centro sean evaluados por un terapeuta especializado para que tengamos la certeza de que eso se requiere, la experiencia nos dice que alrededor de la mitad de quienes hoy están internos en un centro no era necesario”.

Señaló que incluso se han identificado personas con problemas de adicción menor que pueden ser apoyados por los CAPA ubicados en San Juan del Río y la capital queretana, lugares a través de los cuales se ofrece atención por especialistas en este sentido.

En el municipio sanjuanense se cuenta con 500 internos ubicados entre los 17 centros de rehabilitación, de los cuales aseguró que ocurre la misma situación, la mitad de ellos no requiere de un tratamiento prologado para su recuperación, basta con apoyo ambulatorio para mejorar.