Darán seguimiento a agenda feminista

A partir del julio, integrantes de la asociación civil Adax Digitales visitarán e iniciarán mesas de trabajo con las personas electas que firmaron la agenda feminista impulsada durante el proceso electoral. La intención garantizar el cumplimiento total de los compromisos incluidos en el documento, dio a conocer la vocera de dicha agrupación, Mayra Dávila Alvarado.

Refirió que durante las campañas tuvieron acercamientos con los excandidatos a cargos de presidencias municipales, diputaciones locales y federales, y el Senado de la República. Detalló que en total fueron 48 los aspirantes que firmaron la agenda feminista en 14 municipios, de los cuales, al menos 11 de estos personajes resultaron favorecidos con el voto durante las elecciones.

“Una parte importante de nuestro trabajo es posicionar la agenda feminista y lograr que deje de ser solo una agenda de grupo y se convierta en una agenda pública y gubernamental (…). En julio, a partir del 12 de julio, nosotros vamos a empezar a visitar los municipios. Vamos a ir municipio por municipio, diputados electos por diputados electos, para ir hablando ya del tema del seguimiento a la agenda”, comentó.

Respecto a San Juan del Río, lamentó que pese a los acercamientos que se tuvieron con los aspirantes del Partido Acción Nacional (PAN) y del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), ninguno de ellos firmó los compromisos incluidos dentro de la agenda feminista impulsada por Adax Digitales.

Por otra parte, explicó que uno de los puntos incluidos en el documento para los municipios planteaba temas como la generación de acciones desde cada dependencia dedicadas únicamente para mujeres. Asimismo, detalló que otra de las propuestas fue incluir partidas exclusivas dentro del presupuesto municipal para acciones en favor de las mujeres.

Agregó que también se solicitó la creación de campañas de prevención y sensibilización en materia de violencia de género, esto a la par de las estrategias que pudieran generarse desde los Institutos Municipales de las Mujeres. Dijo que otros de los puntos también incluyen es la capacitación en perspectiva de género a funcionarios públicos, y la vinculación de las integrantes de Adax Digitales con la administración pública.

“Una propuesta importante fue la capacitación en perspectiva de género a funcionarias y funcionarios, que es algo que nosotras detectamos, es un área a mejorar en todos los municipios. Hay veces que no conocen de perspectiva de género los funcionarios, entonces las usuarias tienen un maltrato o no son empáticas con ellas o no les dan prioridad y luego esto genera que haya más violencia y situaciones de riesgo para las mujeres”, apuntó.