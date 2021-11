Ingredientes distintos y aparentemente inconexos han ido mezclándose en una historia que modifica el elenco principal de la obra -con tintes de sainete- dirigida desde Palacio Nacional. Por un lado nos hacen saber que causa baja el zar de la inteligencia financiera cuyo poder era indiscutible y para muestra quedan numerosas cuentas congeladas y las listas de personas bloqueadas por la UIF, algunas por consigna política según se sabe.

Desde septiembre de 2021, la reforma de los artículos 115 de la Ley de Instituciones de Crédito en relación con el 87-d de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito y 95-bis de este último ordenamiento, aplicables a las sociedades financieras de objeto múltiple, imponen modificaciones al régimen de prevención y combate al lavado de dinero y financiamiento al terrorismo a que están sujetas las entidades financieras. Por eso, los contribuyentes que se encuentren en las listas negras del SAT referidas en el artículo 69-B del CFF, pueden ser incluidos en las listas de personas bloqueadas de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). Así, todas nuestras instituciones financieras quedan obligadas a suspender cualquier operación, contrato o relación comercial de quienes se encuentren en las listas de personas bloqueadas emitidas por conducto de la UIF.

Estos antecedentes explican en buena medida el desfile en las oficinas de los Juzgados de Distrito en busca de la protección y el amparo de la justicia federal. Como lo buscan todos aquellos que han resentido abusos de autoridad y no solo en materia fiscal que ya es mucho decir.

Por otro lado, se advierte el recorte al Poder Judicial planteado en el presupuesto presentado por el recién nombrado Secretario de Hacienda ante la Cámara de Diputados. De nada valieron los múltiples argumentos de la oposición, que originaron casi 2 mil reservas para su discusión en lo particular, pues Morena con sus aliados ejerció el mayoriteo y se aprobó el PEF en lo general, con 274 votos a favor y sin moverle ni una coma, tal como le gusta al habitante de Palacio, ávido cómo está el gobierno de recursos para fondear los programas sociales, terminar las obras que la voluntad presidencial ha definido como prioritarias y evitar el colapso que lleve hacia el inevitable gasolinazo del sexenio. Los grandes recortes recaen sobre organismos autónomos como el INE y sobre el Poder Judicial. Un poder que nunca ha sido del agrado presidencial pues todo lo que le suene a contrapeso no significa, como en todo país civilizado, parte de un régimen democrático. En su definición de país se trata de quienes sirven a minorías privilegiadas. No entiende que su sentido de justicia no es el expresado en nuestra Constitución. No entiende que no lo entiende. Ni quiere hacerlo.