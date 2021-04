De rodillas, aspirante a la alcaldía de Amealco dice no fallará

AMEALCO DE BONFIL, Qro. (OEM-Informex).- Ante un nutrido grupo de militantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI), el aspirante a la alcaldía de Amealco de Bonfil, René Mejía Montoya, se arrodilló con lo que el mismo llamó humildad, tras concluir su registro ante el Instituto Electoral de Querétaro la noche de este sábado.

En un acto sorpresivo para quienes se encontraban en el lugar a la espera de que saliera tras concluir el papeleo correspondiente, el hasta hace poco panista y hoy abanderado del tricolor, tomó el micrófono y dirigió unas palabras ante las decenas de personas que se congregaron, entre quienes la sana distancia y las medidas preventivas por la contingencia sanitaria poco importaron.

“Yo les quiero decir que soy un bendecido de Dios por estar aquí el día de hoy, me pongo de rodillas ante ustedes, y sobre todo a mi Dios que el día de hoy me da la oportunidad de dar la cara por todos y cada uno de ustedes. Hoy con esta humildad que me caracteriza les digo no les voy a fallar, vamos a cumplir todo”.

Mejía Montoya procedió a levantarse para luego pedir el acompañamiento de los asistentes para iniciar una caminata por varias calles de Amealco, entre bailes protagonizados por el aspirante a la alcaldía y consignas a su favor avanzó el contingente hasta llegar al jardín principal.