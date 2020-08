Deberán generarse estrategias educativas

Durante el próximo ciclo escolar, padres de familia y profesores deberán seguir generando estrategias para que los niños que carecen de herramientas tecnológicas puedan continuar su educación sin que esto represente impedimento, instó la regidora que preside la Comisión de Educación y Cultura en el Ayuntamiento, Judith Ortiz Monroy.

“La invitación es a que los padres de familia estén abiertos y prontos a auxiliar a los maestros en esta tarea de hacer llegar todas las tareas y los contenidos que tienen que ir trabajando, la realidad es esa, que hay muchos niños que no tienen internet y comunidades que no lo tienen, pero que esto no sea un impedimento para que los niños puedan seguir tomando sus clases de la manera como se pueda”.

Con la emergencia sanitaria por Covid-19, el pasado ciclo escolar debió cerrar con educación a distancia, para lo que fue necesario contar con herramientas tecnológicas, el mayor obstáculo fue precisamente que algunos niños carecían de estas herramientas, por lo que padres de familia y maestros jugaron un papel relevante para hacerles llegar los contenidos, situación que, dijo, deberá extenderse, luego que la Secretaría de Educación Pública (SEP) anunciara que continuarán las clases de manera virtual.

“Los maestros, en su mayoría, han buscado las estrategias, la manera en cómo poder hacer llegar a los alumnos las tareas, ya sea a través de grupos de Whatsapp, a través de las vocales, del comité de padres de familia, para que los niños en las comunidades o donde no tienen acceso a internet o si en su casa no lo tienen, pues puedan seguir trabajando con los contenidos que los maestros van marcando”.