Defienden designación de autoridades auxiliares

Luego de que algunos habitantes de comunidades han mostrado su inconformidad por la designación directa de sus autoridades auxiliares, el titular de la Secretaría de Gobierno del municipio de San Juan del Río, Abel Espinoza Suárez, defendió el método elegido, reiterando que se trata de una facultad que tienen el alcalde, Roberto Cabrera Valencia, la cual se fundamente en los artículos de las leyes correspondientes.

En entrevista, reconoció que en algunas localidades se han externado inconformidades por el método de nombramiento de delegados y subdelegados para el periodo 2024-2027. Ante ello, señaló que mantendrán diálogo con los habitantes de este sitio para brindar información del tema y enfatizó que no se está violentando ninguna ley ni reglamento con la designación directa de las autoridades auxiliares, toda vez que es una facultad que posee el presidente municipal.

Local Alistan elección de autoridades auxiliares

Además, justificó que la designación directa de delegados y subdelegados se eligió debido a que se busca evitar la división al interior de las localidades. Incluso, aseveró que en algunos casos los pobladores se han manifestado en contra de los personajes que serían nombrados y no del método seleccionado.

“Hay una sociedad ya muy dividida, muy lastimada y yo creo que la decisión es, justamente, para no seguir lastimando, para no seguir dividiendo a los sanjuanenses. Y de ahí esta decisión que se ha tomado, pues tiene que ser para dialogar, para acordar y para poder buscar los mejores beneficios para la ciudadanía. Algunas inconformidades no se manifiestan tanto al método, se manifiestan en algunas personas. Ese es el tema y que es el que tendremos que llevar a la mesa”, comentó.

Mencionó que en San Juan del Río existen 15 Delegaciones y 66 Subdelegaciones municipales, lo que significa el nombramiento de 81 personas que serían representantes de estos sitios. Precisó que, de este total, el 48 por ciento serían autoridades auxiliares que repetirían un periodo más, es decir, volverían a representar a sus localidades.

Añadió que el 52 por ciento restante serían delegados y subdelegados nuevos. En ese sentido, aseguró que estas personas son cercadas a la actual administración pública municipal y que están alineadas a los proyectos y plan de trabajo del presidente municipal, Roberto Cabrera Valencia.

“Son personas honorables, son personas representativas, son personas que tienen un acercamiento, por su puesto, con la administración municipal. Creo que la ciudadanía ya eligió quién va a ser su próxima autoridad. Ya eligió el presidente quienes lo van a acompañar en sus próximos tres años de gestión y, por ende, las propias autoridades auxiliares están en ese mismo camino de poder ofertar a San Juan del Río, pero, sobre todo, a sus propias comunidades los mejores servicios”, apuntó.