Definirán autoridades auxiliares en Huichapan

Las localidades del municipio de Huichapan, Hidalgo, elegirán a sus delegados y subdelegados a través de asambleas que se realizarán los próximos ocho y 15 de diciembre. En estos ejercicios, los ciudadanos emitirán sus votos para seleccionar a quienes los representarán en el periodo 2025, cumpliendo lo marcado en el reglamento de la materia, informó el Gobierno Municipal.

Señaló que las asambleas de elección se llevarán a cabo en las instalaciones de las Delegaciones y Subdelegaciones Municipales de cada localidad, teniendo como plazo hasta el domingo 15 de diciembre. Además, agregó que los horarios de estos ejercicios deberán de ser definidos por cada una de las comunidades, toda vez que se busca una alta participación ciudadana.

Añadió que las personas con intenciones de ocupar el cargo de autoridades auxiliares deben de cumplir una serie de requisitos, entre las que se encuentran ser poblador de la comunidad que busca representar, tener minio 18 años de edad, no tener antecedentes penales, conocer las problemáticas de su localidad, no pertenecer al estado eclesiástico y no contar con grados militares o policiacos.

Precisó que cada una de las asambleas se debe de realizar con la presencia de un funcionario designado por la presidenta municipal, Yeymi Yadira Solís Zavala, el cual tendrá la tarea de vigilar que el ejercicio se efectúe de acuerdo a lo establecido en la convocatoria, así como dar validez al mismo.

El gobierno local destacó que la ausencia de dicho funcionario dará motivo para invalidar la elección y los acuerdos que en ella se tomen. Además, precisó que en este supuesto o en caso de que no se tenga el número de participantes necesarios, la comunidad deberá de hacer una nueva convocatoria para llevar a cabo otra asamblea de elección, la cual se debe de desahogar en un plazo no mayor a siete días naturales.

Puntualizó que “en caso de que, en segunda convocatoria, no se llevara a cabo dicha elección por cualquier motivo o razón, la Presidenta Municipal Constitucional, tendrá la facultad de nombrar al ciudadano(a) que desempeñará el cargo de Delegado(a) y Subdelegado(a) para el periodo enero-diciembre 2025”.

El Gobierno Municipal de Huichapan indicó que será la primera semana de enero de 2025 cuando se den a conocer los nombres de las autoridades auxiliares electas. Añadió que el 11 de enero de 2025, las personas elegidas rendirán protesta de ley ante el Ayuntamiento Municipal para iniciar con sus funciones como delegados y subdelegados.