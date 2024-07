Dejan el taxi para volverse “piratas”

Al menos 50 personas han abandonado la ocupación de taxista en Pedro Escobedo para laborar en la prestación del servicio de transporte de manera irregular con los llamados taxis “piratas”, esto debido al auge que ha tenido el fenómeno y a la permisividad de las instancias competentes en la materia, señalaron integrantes de la Unión de Taxibuses CTM de la mencionada demarcación.

Los miembros de la organización, quienes decidieron omitir sus nombres por temor a represalias, afirmaron que en los últimos dos años, varios choferes decidieron renunciar al oficio de taxistas para dedicarse de lleno a la prestación del servicio de manera irregular a través de los taxis “piratas”, quienes han aumentado su presencia en todo el municipio escobedense.

Refirieron que este fenómeno se ha presentado debido a que la actividad irregular les deja mayores ganancias, pues incrementan el número de sus servicios, además de que no tienen que pagar permisos y licencias para operar. Aseveraron que también la han adoptado debido a que la Agencia de Movilidad del Estado de Querétaro (AMEQ) ha mostrado una actitud permisiva frente al problema.

“Desde hace un par de años los choferes de los que trabajaban en los taxis mejor se han salido, se han comprado un carrito barato y mejor se meten de piratas, al cabo no tenemos aquí ninguna autoridad que los vigile. A los piratas no les dicen nada y ellos aprovechan eso. Como piratas no pagan nada, ni licencias y andan así trabajando, y pues por eso muchos choferes han decidido andar de piratas”, comentó uno de los integrantes de la organización.

Señalaron que esta situación también ha provocado que los concesionarios de taxis tengan por vender sus unidades ante la falta de personal para operarlos, lo que genera una crisis económica para este sector. Además, puntualizaron que este fenómeno se ha replicado con los conductores de camiones del transporte público, quienes también han abandonado esta actividad para subirse a los taxis “piratas”.

Recordó que el problema al que se enfrentan tiene 12 años, cuando incrementó la presencia de automóviles que prestan el servicio de transporte de forma irregular, añadiendo que pese a las múltiples peticiones, la AMEQ no ha actuado de manera contundente para frenar dicha situación. Asimismo, afirmaron que se han contabilizado alrededor de 600 unidades irregulares que operan en las 24 comunidades y en la cabecera municipal.

“Los choferes les dejan los taxis a los dueños y algunos mejor han tratado de vender sus unidades. Aunque igual, casi nadie le quiere entrar por la situación que hay. Nadie le entra porque saben que no sale para pagar todo lo que se necesita”, dijeron.