Demanda de leche Liconsa va a la baja

Beneficiarios y consumidores de la leche Liconsa señalan que actualmente se encuentra a la baja la distribución de este producto, esto en el punto de distribución ubicado en la colonia Francisco Villa, pues afirman que gradualmente se ha visto la ausencia considerable en el número de personas que acuden a adquirir el producto.

Especificaron que al menos un 15 por ciento de las personas que normalmente acudían a este sitio ubicado en la calle Emiliano Zapata, para adquirir este producto de la canasta básica, hoy ya no lo hacen, por lo que es notorio que existen menos beneficiarios que en los meses anteriores a la suspensión del servicio a propósito de la pandemia sanitaria.

Señalan que una de las causas que podría estar motivando esta situación, es que actualmente los niños se encuentran en casa y los padres de familia no gastan tanto en alimentos, por lo que están suspendiendo la compra de este producto, e incluso afirman que muchos niños pudieran estar consumiendo productos alternativos y por ello los padres se ven obligados a suspender la compra del lácteo.

Usuarios de este servicio señalan que existen vacantes para que más familias puedan resultar beneficiadas con este producto de la canasta básica: “antes aquí se formaba más gente, hoy somos más pocas las que venimos, es seguro que hay lugares para que más personas se beneficien”, comentaron.

Por último, aseveraron que a partir de la reactivación del servicio en el mes de junio, ya no se han tenido problemas de abasto, por lo que no tienen queja de ello, no obstante, reiteran que se ha notado un claro descenso en el numero de beneficiarios que acuden para complementar los alimentos de su familia.