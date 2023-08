Denuncia AMOTAC cobros por rampas

Pese al anuncio sobre la eliminación del cobro de las rampas de frenado, la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas (Amotac) en Querétaro denunció que aún existen dichas tarifas, en las que relacionan a empresas de grúas como cómplices y beneficiarias de estos cobros en las carreteras federales.

Recientemente, junto a la Secretaría de Gobernación (Segob) y la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), se anunció la eliminación de dicho cobro, a fin de aliviar el costoso gasto que representa para los transportistas.

Sin embargo, Gerardo Gutiérrez Luna, delegado de la AMOTAC en Querétaro, informó que estos cobros aún persisten, señalando que han tenido algunos cobros en zonas como San Juan del Río, afirmando que estos continúan pese a la declaratoria federal.

"Sí están cobrando, en días pasados aquí en Querétaro, en San Juan del Río estaban cobrando 60 mil pesos. Cuando en su momento, la directora Laura Noemí Benítez del SICT nos hizo ese comentario, que no habría, pero ahí está disfrazándose con las grúas, que quieren cobrar los servicios".

Añadió que las empresas de grúas cobran la cantidad "que ellos quieren", mencionando que hay intereses de estas, al ser un negocio del que ingresan cantidades altas de dinero por lo que implica el trabajo que estas realizan en las carreteras.

"Lo único malo es que está disfrazado ahí, por más que se acordó con la SICT que no habría cobros, pero llega una grúa concesionada por parte de la Secretaría y cobran un dineral por sacarlo, cuando nada más sabemos que no se volteó, no causó daños, sólo es de engancharlo y jalarlo".

Asimismo, indicó que buscarán entablar un diálogo con autoridades federales, así como de la Guardia Nacional para la resolución de este y otras problemáticas que los transportistas enfrentan de manera cotidiana, principalmente en la México-Querétaro.

Finalmente, mencionó que los costos por las rampas de frenado oscilan en 120 mil pesos de multa, más el servicio de grúa, llegando incluso a 200 mil pesos, haciendo hincapié en que buscan se les apoye con el tema de las grúas, a fin de regularizar estos servicios que, dijo, los perjudica notablemente.