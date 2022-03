Denuncian agresiones de trabajadora de la Secretaría de Bienestar

De presuntos actos de prepotencia y violencia laboral se denunció a la coordinadora del Programa de Pensión para el Bienestar de Adultos Mayores en San Juan del Río, Tequisquiapan y Ezequiel Montes, Alejandrina Martina Oceguera Sandoval, tras haber sido grabada por parte de uno de las integrantes de la Secretaría de Bienestar.

Una persona afectada quién pidió el anonimato, señaló a este medio de comunicación que la violencia laboral y malos tratos se han dado por parte de Oceguera Sandoval, contra la mayoría de los subordinados, por lo que, ante el temor de recibir represalias laborales, pidió omitir su nombre.

“Esta violencia laboral comienza desde la falta de prestaciones y retraso en los pagos, nos hemos visto afectados por las acciones de la coordinadora, ya que en los días pasados me enferme de Covid-19 y me obligó a pagar de propio sueldo los gastos de la prueba del Covid-19, justificándose de que así lo estaban cubriendo los demás compañeros y que yo no iba a ser la excepción y que tenía que presentarme a trabajar o que, si bien yo podía faltar, pero me iba despedir y sin más me presente a trabajar”, citó.

El denunciante afirmó que normalmente la conducta de Oceguera Sandoval, es con malos tratos, pues asimismo aseguró haber presenciado estos mismos hacía los adultos mayores, “gritándoles cuando les ha faltado algún documento o bien cuando los adultos han expresado que les falta dinero en los pagos, incluso, los adultos mayores han regresado con sus familiares para saber quién es la servidora pública de la Secretaría de Bienestar que los agredió verbalmente y la coordinadora se ha escondido para no tener confrontación por sus acciones violentas”.

Ofreció como prueba un video en donde se observan conductas agresivas por parte de la servidora pública, por tal motivo, el denunciante pidió a las instancias correspondientes tomar en cuenta dichos actos y resolver a la brevedad posible, debido a que buscará más opciones de ser escuchado, pues aseguró que personas como Oceguera Sandoval no pueden permanecer en un área de atención a población vulnerable.

Agregó que de forma altanera la servidora normalmente solicita a la población que acude a solicitar información del programa portar el cubrebocas sin portarlo ella misma, por lo que insistió en que fue grabada para poner en evidencia el actuar de la servidora de quien se pide se analice su actuar.

Por su parte, el director regional de Programas para el Desarrollo de la Secretaría de Bienestar, Humberto Segura Barrios, aseguró que se tendrá una reunión con los integrantes de dicha área de la Secretaría de Bienestar, con el fin de resolver los conflictos laborales al interior que pudieran estarse presentando, ya que en días pasados ya se habían registrado actos ríspidos entre los integrantes del Programa de Pensión para el Bienestar de Adultos Mayores, atribuyendo al estrés laboral, la falta de tolerancia y coincidencias laborales entre los trabajadores.