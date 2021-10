Denuncian cortes de luz en zona oriente

Son constantes los cortes a la energía eléctrica en diversos puntos de la ciudad y recientemente vecinos de la tercera sección de Infonavit Pedregoso denunciaron la falta del servicio de luz que se presentó en toda la colonia y que se prolongó más de lo esperado.

Aproximadamente 50 casas y 10 negocios se vieron afectados hace unas semanas por el corte de electricidad, por esta situación los habitantes dijeron que refrigeradores de los comercios dejaron de funcionar generando pérdidas por varios cientos de pesos, creando una merma importante para los locatarios en productos perecederos, principalmente.

Después de reiteradas llamadas por parte de los residentes a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), el día 5 de octubre trabajadores de la Comisión llevaron a cabo una visita para analizar las causas de la falla, sin embargo pese a presuntamente tratarse de una imperfección en el transformador, el tiempo que los técnicos estimaron para resolver el problema fue de entre dos a seis días.

"Si no pagamos en la fecha límite al siguiente día ya nos están cortando la luz. Ahora que no tenemos el servicio […] esa empresa no nos atiende cómo debe de ser”, explicó José, uno de los vecinos afectados, al señalar que las operadoras de la CFE han dejado de contestar a las llamadas que hacen los vecinos para preguntar acerca de los avances que den solución a la problemática.

Otro tema que preocupa a la colonia es la cuestión de seguridad dado que durante las noches, las calles carecen en su totalidad de alumbrado, por lo que se han visto en la necesidad de generar una estrategia vecinal para protegerse contra posibles robos a casa habitación.