Denuncian decomiso ilegal de camioneta extranjera

Autoridades de la Policía Federal (PF) llevaron a cabo la detención ilegal de un migrante que vino de visita a México, al momento en que transitaba por la carretera federal 57 a la altura del municipio de San Juan del Río, y le aseguraron su vehículo sin ninguna justificación, vulnerando derechos fundamentales del connacional, dio a conocer la asesora jurídica de la Unión Democrática Campesina (UCD), Gabriel Torres Gómez.

Acompañada del dirigente de la UCD en Querétaro, Jorge Torres Gómez y el afectado, acudió a las oficinas de la Fiscalía General de la República (FGR), con presencia en el municipio, con el fin de solicitar a la autoridad la devolución de la unidad Chevrolet Avalanche 2000, color rojo cuya legal estancia de la camioneta fue acreditada desde la detención, solicitud que quedó asentada en la carpeta FED/QRO/SJR/2296/2019.

Local Eliminan proyectos con migrantes

“Acude con nosotros un paisano, él es residente permanente en Estados Unidos y él venía en su camioneta recorriendo la 57 en un vehículo Avalanche 2000, color rojo y lo detienen en este tramo de San Juan del Río y lo detienen ilegalmente porque el señor no portaba armas de fuego, no traía droga y traía sus papeles en regla, hasta la fecha no tiene la devolución del vehículo a pesar de haber comprobado que el vehículo y su estancia son legales en el país, hace 20 años no ocurrían estos asuntos”.

La asesora jurídica de la UCD en Querétaro aseguró que desde hace 20 años este tipo de irregularidades no se había presentado, sin embargo, solicitó el llamado de las instancias competentes del Gobierno Federal para poner mayor orden en la operatividad de esta instancia policial ya que se trata de un connacional con residencia norteamericana quien fue vulnerado al acreditar la legal procedencia del vehículo así como estancia.

Por razones de privacidad la asesora jurídica de la UCD queretana, se reservó el nombre del afectado así como mayores características, además de mantener en reserva el número de unidad de la PF que realizó la detención como el nombre de los oficiales debido al procedimiento que se inició en la Fiscalía General de la República (FGR).