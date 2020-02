Denuncian irregularidades en torneo de fútbol femenil

Madres de familia de la escuela primaria “Venustiano Carranza”, ubicada en la comunidad de Loma Linda, denunciaron distintas irregularidades registradas en el torneo de futbol femenil denominado; Juegos Deportivos Estatales de la Educación Básica 2019-2020, organizado por el Consejo Nacional para el Desarrollo de la Educación Física y el Deporte en la Educación Básica (Condeba), tras descalificar a las menores en la final estatal.

A esta redacción acudieron las denunciantes para manifestar su inconformidad y exteriorizar que el grupo de 16 niñas futbolistas de San Juan del Río, sobresalieron en las distintas etapas, municipal y regional, posterior esto mismo ocurrió a nivel estatal en la final, sin embargo, por distintas irregularidades mal injustificadas fueron descalificadas por parte de las autoridades encargadas de organizar el torneo.

Deportes Media Maratón Jalpan de Serra celebrará 48 años

Detallaron que la final fue entre el equipo de las niñas sanjuaneses y de Cadereyta de Montes de la escuela primaria “Ignacio Altamirano”, pero a pesar de que fueron dos juegos efectuados para elegir al ganador estatal y quien representará a Querétaro en la categoría nacional en Acapulco, las deportistas de quinto y sexto año de San Juan del Río, fueron descalificadas sin ningún argumento.

“Estamos inconformes porque nuestras niñas participaron en un torneo y las niñas fueron ganando todos los partidos, el último fue el estatal y nuestras niñas ganaron siete a dos, pero los organizadores argumentaron incidencias, se jugó un segundo partido y volvieron a ganar, pero no nos valieron porque según habíamos infringido el reglamento, acreditamos todo que no fue así y el otro equipo están igual en incidencias, pero a pesar de todas las pruebas que mostramos con videos no se nos ha hecho caso”.