Denuncian malos olores y plaga de mosquitos en Casa Blanca

El estancamiento de agua sucia en el canal ubicado cerca del acceso a la comunidad de Casa Blanca en San Juan del Río, ha provocado la propagación de malos olores y una plaga de mosquitos que afectan a las familias asentadas a un costado de este sitio, dio a conocer el subdelegado municipal, Luis Alberto Ibarra Hernández.

Refirió que dicha problemática inició hace más de un mes, fecha en la que ingresó peticiones a distintas dependencias municipales y federales para realizar la fumigación correspondiente sin lograr una respuesta favorable de dichas instancias.

“Ya tengo más de un mes que metí un oficio a la Dirección de Ecología, de ahí me mandaron a Conagua y no me hacen caso. Fui a Conagua aquí en San Juan y me dicen que no tienen presupuesto para fumigar, hablé a Querétaro y me dicen lo mismo. Urge que se haga algo porque hay malos olores y muchos zancudos”, comentó.

Refirió que son alrededor de 50 familias las que viven en la orilla de este canal de agua, las cuales se han visto afectadas por los fuertes olores que se propagan por la zona y por la acumulación de mosquitos que hay en sus hogares. Los malos olores, dijo, se intensificaron semanas anteriores por las altas temperaturas registradas en el ambiente.

“La gente que vive a un lado del canal se queja que en las tardes los olores son muy fuertes. Hay como unas 50 familias viviendo en esa zona, entonces piden que se fumigue o se desfogue el agua, porque en sus casas hay mucho mosquito”, subrayó.

Finalmente, puntualizó que espera que esta problemática sea atendida cuanto antes pues la insalubridad de las aguas del canal pone en riesgo a la población, ya que, dijo, la plaga de mosquitos puede generar enfermedades como el Dengue, lo que pone en riesgo principalmente a mujeres embarazadas, niños y adultos mayores.