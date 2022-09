Denuncian pésimo transporte público

Habitantes de la comunidad de La Valla realizan reportes de manera recurrente sobre el servicio de transporte público de la línea denominada como “Flecha Azul”, pues aseguran que existen diversas deficiencias por parte de este concesionario para prestar el servicio, afirmó el delegado municipal de este sitio, Jacobo Hernández Ibarra.

Aseveró que esta línea cuenta con cinco unidades que cubren la ruta de La Valla – San Juan de Río y que entre las principales quejas que los pobladores de la comunidad están las relacionadas a que los choferes de estas unidades no respetan los horarios, el exceso de velocidad a la que viajan, además de que no cuentan con licencias del Instituto Queretano del Transporte (IQT); así como las malas condiciones de los camiones y la poca higiene que hay en ellos.

“Son cinco camiones de este concesionario. Ellos son los que la gente más nos reporta, los que más están fallando en sus horarios, no tiene choferes capacitados, algunos traen los camiones sin licencia. La gente nos ha reclamado de que las unidades están muy sucias y hay ocasiones en donde los infraccionan y duran dos o tres días sin placas, con un faro de luz nada más, son varias cosas las que nos han aquejado”, comentó.

Local IQT inicia cacería de transporte foráneo

Señaló que las unidades de transporte público de la línea antes referida son de un modelo de hace más de 10 años, lo cual, puntualizó, ha provocado en múltiples ocasiones que no enciendan, dejando a las y los habitantes varados en la comunidad. Incluso, dijo, las unidades han sufrido descomposturas durante el trayecto.

“Son unidades que andan en el límite del modelo que deben de circular, que son de 10 años. Entonces, esas unidades ya están muy desgastadas físicamente, anda mal. Seguido está que hoy no arrancó por una u otra situación, a veces ya no salen en las mañanas o por ahí se les quedan”, mencionó.

Refirió que estas denuncias las ha hecho llegar al Instituto Queretano del Transporte. No obstante, afirmó, la dependencia no ha atendido el tema, toda vez que no se ha notado la presencia de alguno de sus inspectores para verificar estas situaciones.

“El instituto debe de ejecutar su trabajo a través de los inspectores de campo que tienen. Deben de sancionar, ese es su trabajo. Es normar, es corregir y sancionar. Si no hacen esto, pues no tiene caso para qué fue creado el instituto. A veces el problema lo tenemos como autoridades auxiliares, la gente nos reclama y lo único que hacemos es transferir la queja al instituto, solo eso otra facultad no tenemos. Quienes realmente tienen las facultades es el instituto del transporte”, concluyo.