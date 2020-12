Denuncian presunto abuso en detención

“Nos trataron como delincuentes y sólo intentábamos ganarnos la vida”, dijo María Guadalupe Corona García, al recodar el momento en que, junto con su hija, fue detenida por autoridades de Pedro Escobedo, mientras comercializaba alimentos en avenida Panamericana, frente a la escuela de El Sauz Bajo, hecho que consideró, fue un abuso de autoridad.

“Iban a llevarse decomisadas mis cosas, que nos ha costado mucho trabajo, ahora, en la forma cómo lo hacen, jalonaban para acá y para allá a mi hija, ése es un abuso de autoridad, había como cinco patrullas y más de 10 servidores públicos para dos mujeres, peor que si fuéramos un narcotraficante”.

Los hechos se suscitaron el primero de diciembre, después del mediodía, pero hubo situaciones que antecedieron, en las que en apariencia hubo responsabilidad de la autoridad auxiliar de dicha comunidad, a quien ya había solicitado el permiso, pues llevaba instalada en ese sitio tres meses, tiempo en el que repetidas ocasiones buscó tramitar su licencia municipal de funcionamiento, sin tener respuesta clara, pero sí la venía del delegado.

“Hablé con él, me dio permiso, empezamos vendiendo dorilocos, tortas y no funcionó, intentamos ahora lo de la comida y el mismo delegado se enteró de todo eso, él estaba informado de cada cosa, pasaba constantemente a vernos y nos preguntaba si nadie nos había molestado y le preguntaba dónde tenía que pagar para que me dejaran seguir, me dijo ‘usted póngase, mientras no la moleste nadie, no pasa nada conmigo’”.

Luego tuvo un incidente con un trabajador de la escuela y el delegado le pidió que se moviera y no colgara su lona usando la reja de la escuela, lo cual hizo; a pesar de eso, después el delegado le pidió que se retirara, lo cual podía evitar pagándole, pero ella prefirió no hacerlo.

Acudió a Desarrollo Económico para tramitar su permiso, le dijeron que tenía que acudir a San Juan del Río, trató de cumplir con las indicaciones para realizar el trámite, pero siempre le decían “no hay sistema”.

Precisó que el primero de diciembre llegó personal de la Presidencia Municipal, de entre ellos conocía a un funcionario de Desarrollo Económico, le pidieron que se retirara y les dijo que lo haría, pero que le dieran otro espacio, dicho funcionario les señaló que terminaran ese día su venta en el mismo sitio, pero al día siguiente se colocaran en otro lugar que les indicó, sin embargo, después llegaron otros funcionarios que no se identificaron, son los que aparecen en los vídeos difundidos en redes sociales, videos que conservaron a pesar de las irregularidades cometidas en su contra.

“Todo eso grabó mi hija, desafortunadamente no sabemos si el señor que le arrebata el teléfono a mi hija o en Fiscalía también nos pidieron que desbloqueáramos el teléfono y lo enseñáramos, cosa que nos pareció nada grato mostrar nuestras cosas personales así”.

María Guadalupe y su hija Lucero Ferrer Corona fueron detenidas, en el forcejeo, aparentemente lesionaron a dos policías, por esta situación fueron denunciadas por lesiones dolosas, debieron pagar cinco mil pesos para reparar el daño y salir en libertad, además de perder su fuente de ingresos, perdieron el material decomisado, por el cual también deben pagar cuatro mil 770 pesos.

Ellas también comercializaban otros productos en el tianguis de El Sauz Alto, donde el encargado del tianguis les impidió instalarse por indicaciones del delegado, así que perdieron dos fuentes de ingreso, pero sobre todo, dijo, perdieron su tranquilidad, pues ahora temen por su seguridad.

“Antes que saliéramos de Pedro Escobedo, nos paran y nos empiezan a sacar fotos los oficiales (…) nos dicen ‘si haces algo, ya te tenemos bien ubicada’ eso para mí fue una amenaza”.