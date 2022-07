Depresión se confunde con tristeza: especialista

En Querétaro la depresión suele confundirse con estados de tristeza, que la ciudadanía debe saber reconocer; situación que puede incrementar los datos de este padecimiento a nivel nacional y estatal; así lo aseveró la especialista y psicóloga Alma Érika Kopca, directora del área de Psicología de la Universidad de Londres.

Esto luego de que se reportara, de acuerdo a datos epidemiológicos, que 8.8% de los mexicanos sufre depresión. En tanto que la Encuesta Nacional de Bienestar Autorreportado (ENBIARE) 2021 reveló que el 16.3% de la población presentó síntomas de depresión en Querétaro.

Asimismo, respecto a los síntomas de ansiedad, la encuesta señaló que el 51.9% de la población encuestada en Querétaro aseguró haber sentido síntomas de ansiedad como intranquilidad y nerviosismo, por encima de la media nacional que está en 50.7%; un tema que ha sido tratado anteriormente al reportar la entidad una constante en problemas de salud mental.

“El tema de la depresión es algo muy en boga y justo el Centro Estatal de Salud Mental (CESAM) vio el incremento en la pandemia, en los índices de consulta por esa situación. Pero también veo que muchos no ubican bien el tema de lo que es la depresión. He visto psicólogos etiquetar a las personas como depresivas o bipolares, por decir ejemplos, y creo que la industria farmacológica se ha encargado de irnos enfermando”, dijo.





Añadió que en muchas ocasiones hay diagnósticos muy apresurados para definir lo que es o no depresión, lo que provoca que las personas estén en búsqueda de medicamentos o atención psiquiátrica. En ese sentido, refirió que se suelen confundir situaciones de tristeza o de pérdida de ímpetu como un síntoma depresivo.

“La gente suele tener síntomas, como los nucleares, como la tristeza patológica; porque podemos estar tristes, pero es una capacidad de los seres humanos, sin embargo, cuando la tristeza realmente es patológica no tienen ningún sentido. Hay gente que se siente triste por la pérdida de un familiar, pero eso no es depresión, porque esa tristeza tiene un motivo, que es el duelo”, explicó.

Señaló que las personas diagnosticadas con depresión suelen encontrarse con ciertos aspectos emocionales sin identificar las razones, como ocurre con la pérdida de interés, cuyas acciones de la persona que lo padece pueden llevarle a ser despedido en el trabajo o a tener un apartamiento social grave.

“La pérdida de interés también suele confundirse. Al levantarse para ir a trabajar, que es algo que todos tenemos, pero te levantas, terminas haciéndolo. Para una persona con depresión no hay poder humano que lo haga levantarse, pierde su empleo, la familia, no va con amigos. Aunque esto debe evaluar que quizá la persona así sea, muy apartada y no significa que sea depresión”, indicó.