Derriban árboles en el Barrio de la Cruz

Habitantes del Barrio de la Cruz reportaron la aparente afectación a especies vegetales, derribo de arbustos y al parecer de dos árboles que llevó a cabo un vecino al iniciar obras para la construcción de la barda perimetral de su predio, hicieron el llamado a la Dirección de Ecología Municipal para que informe si existen los permisos correspondientes.

J. Carmen Hernández Meza, habitante del Barrio de la Cruz, comunicó que estas obras iniciaron en un predio ubicado en la Privada Prolongación Avenida de La Cruz, propiedad de un particular, con quien no ha sido posible dialogar para saber si cuenta con permisos; no obstante, en caso de contar con ellos, afectó especies nativas y árboles del predio aledaño, propiedad de Hernández Meza.

Local Impulsan huertos de traspatio

“Cuando vi, ya andaba la máquina, prácticamente en el terreno y unos árboles que teníamos los pisotearon, tumbaron y ya hizo su zanja, incluso en el lindero había árboles grandes y los tumbó. Decimos ¿Qué pasó ahí, o quién está apadrinando a este señor? Porque viene a hacer lo que quiere”.

Pidió apoyo al área de Protección Civil Municipal, donde le dijeron que necesitaba investigar si existen permisos otorgados por la Dirección de Ecología, pero insistió que en todo caso, si el vecino tramitó dichos permisos, debieron ser para el predio donde se ejecutan las obras y no afectar plantas y árboles del predio aledaño.

Local Favorable respuesta en educación a distancia: Cecyteq

“Es lo que quisiéramos saber –si pidió permiso-, pero no debió meterse a pisotear los del otro terreno. Le pedí a Protección Civil, pero me dijeron que tenía que ver primero si tenía permiso, pero si el señor no se presta a hablar, cómo voy a preguntarle si tiene permisos”.

Sobre estos hechos, el director de Ecología, Luis Fernando Esperón, informó que este lunes acudieron inspectores de esta dependencia municipal, quienes citaron al propietario del predio para revisar la situación.