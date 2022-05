Desabasto de agua en 12 comunidades de San Juan

Habitantes de comunidades situadas al sur del municipio de San Juan del Río, quienes solicitaron omitir sus nombres, denunciaron el desabasto de agua potable que sufren desde hace aproximadamente dos meses.

Son alrededor de doce las localidades que se han visto afectadas por esta situación, se trata de San Pablo Potrerillos, Rosa de Castilla, San Lucía, El Chaparro, Tunamanza, Santa Rita, La Laborcilla, Buenavista, Rincón de Santa Rita, La Corregidora, San Antonio Zatlahuco y Estancia de Santa Lucía.

Pobladores de La Laborcilla refirieron que fue el jueves 12 de mayo cuando el suministro de agua potable se vio suspendido en su totalidad. A partir de entonces y hasta la mañana del lunes 23 de mayo, los habitantes de esta localidad no contaron con el servicio de agua, el cual es prestado por la Junta de Agua Potable y Alcantarillado Municipal (JAPAM).

Señalaron que bien es cierto el suministro se estableció la mañana del lunes, el agua que llegaba hasta sus hogares era muy poca en comparación a lo habitual. Asimismo, indicaron que el sábado 21 de mayo, pipas de agua fueron enviadas por la JAPAM para abastecer de agua a las familias. No obstante, solo la mitad de las familias de la comunidad logro surtir sus hogares, pues las pipas que fueron visitaron la comunidad no lograron cubrir la demanda.

“El sábado fueron dos pipitas de agua pero no nos tocó a todos los habitantes. A algunos les tocó un tambito de agua, pero pues al resto de la comunidad no. Fue apenas como para media comunidad, la otra mitad nos quedamos sin agua. Luego, hay casas muy alejadas donde, la verdad, no pudo entrar la pipa”, refirió un adulto mayor originario de esta comunidad.

Por su parte, pobladores de la comunidad de Rosa de Castilla denunciaron que durante el día el suministro de agua se ve suspendido y solo se reanuda por las madrugadas. Vecinos de la zona explicaron que el agua llega a sus hogares a las 3:00 de la mañana para luego verse suspendido el servicio a las 8:00 de la mañana.

“Nos dejan sin agua. Nos la quitan en todo el día. Por ahí, nos la echan como a las tres de la mañana, pero ¿a las tres de la mañana para que nos sirve? No hay quien la utilice. A las ocho o nueve de la mañana ya no tenemos para todo el día. Se nos acaba”, comentó una madre de la familia.

Indicaron que esta situación ha prevalecido desde hace dos meses e incluso ha habido ocasiones en donde el servicio de agua potable se ve suspendido durante toda una semana. “A veces nos la quitan hasta una semana. Nos dicen (la JAPAM) que pongamos un tinaco, pero un tinaco no nos dura para todo ese tiempo. Ese es el problema que tenemos ahorita”.

Habitantes de dichas localidades refirieron que este desabasto de agua ha afectado a las escuelas de las respectivas comunidades. Aseguraron que estas instituciones educativas no cuentan con una sola gota de agua, lo cual “es muy antihigiénico para nuestros niños”.

Finalmente, expresaron que la JAPAM ha argumentado que este desabasto se debe a los constantes trabajos de mantenimiento que se hacen en la zona.