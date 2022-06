Desactivan toma para "huachicoleo" de agua

La línea irregular de agua detectada por habitantes de las comunidades de la zona sur oriente del municipio fue desconectada, por lo que se iniciarán los procedimientos legales correspondientes contra un particular aseguró el director de Junta de Agua Potable y Alcantarillado Municipal (JAPAM), Gilberto Ugalde de Alba.

En reunión con habitantes de las comunidades que sufren por el desabastecimiento de agua potable desde hace aproximadamente dos meses, Ugalde de Alba puntualizó que el proyecto que se desarrollaba quedo cancelado desde hace unos días. No obstante, dijo que la JAPAM no puede retirar la tubería empleada en dicho proyecto, pues se debe de seguir un proceso legal para que el responsable de la instalación sea el mismo que la retire.

“El agua es de usted, nadie viene a llevarse el agua. No va haber beneficiados. Ese proyecto está cancelado. Nosotros desde la junta de agua potable, como órgano de gobierno, estamos obligados a seguir los procedimientos legales (…). Esa tubería no es de JAPAM, esa tubería no es del gobierno. Debemos de seguir un proceso legal para que quien la instaló, la retire y no caer ni ustedes ni nosotros en una responsabilidad legal”, comentó ante los presentes.

Asimismo, afirmó que dicha tubería no estaba siendo abastecida con agua. Sin embargo, dijo desconocer el nombre del particular responsable de la obra. Agregó que se están realizando las indagatorias correspondientes para conocer más detalles sobre este proyecto. “No tengo el nombre (del particular) y prefiero darlo ya hasta que esté cierto de quién es. Es una investigación que se está realizando”, precisó.

Sobre el abastecimiento de agua para las comunidades de la zona sur del municipio, el director de la JAPAM explicó que es necesario cambiar la bomba de extracción del pozo de la comunidad de Quiotillos, el cual abastece a las localidades de este sitio, toda vez que la bomba actual tiene una capacidad de extracción de 60 litros por segundo, lo cual, dijo, ya es insuficiente.

En ese sentido, señaló que los trabajos de cambio de bomba iniciarán el viernes, donde se empleará una bomba de extracción de 80 litros por segundo. Las labores, detalló, durarán alrededor de 12 horas por lo que pidió a la población paciencia ya que no contarán con el servicio de agua potable durante ese periodo.

“A partir de esta sustitución vamos a tener mayor capacidad de extracción, mayor capacidad de conducción y eso automáticamente genera mayor capacidad de suministro en los hogares, sobre todo en las zonas altas, que son Santa Lucía, Rosa de Castillas, La Laborcilla y Santa Rita (…). Se tiene asegura (el suministro). El pozo es suficiente lo que no era suficiente era la capacidad de extracción”, detalló.

Finalmente, mencionó que también se hicieron trabajos de ampliación del diámetro y capacidad de la tubería que va pozo de Quiotillos a todas las comunidades de la zona, el cual está concluido y se desarrolló en cuatro etapas a través de los años.