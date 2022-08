Desactivan tomas para “huachicoleo” de agua

Durante las primeras dos semanas de agosto, la Junta de Agua Potable y Alcantarillado Municipal (JAPAM) de San Juan del Río ha clausurado alrededor de 15 tomas clandestinas para el robo del agua en la comunidad de La Estancia, dio a conocer la delegada municipal de este sitio, María Iris Patricia Olvera Jaramillo.

Refirió que recientemente la JAPAM arrancó con un plan en la comunidad para combatir las tomas para el huachicoleo del agua y regularizarlas. No obstante, agregó, aunque la dependencia ha realizado su trabajo en la clausura de este tipo de conexiones, habitantes de la comunidad han reincidido en estos actos, realizando trabajos incorrectamente y con ello provocando fugas que han dejado a la comunidad sin suministro de agua potable.

“Entro personal del JAPAM a regularizar y a revisar el clandestinaje que había en la comunidad. Cortó algunas tomas que encontró clandestinas pero esas personas fueron y se volvieron a conectar, ocasionando fugas en las redes. Hacen el hoyo y ni siquiera lo tapan, le avientan piedras grandes (…) ¿Que ocasiona eso? Que se tenga que parar todo el sistema en lo que JAPAM arregla las fugas de personas que se están conectando de manera clandestina”, comentó.

Detalló que durante los trabajos de reparación de las fugas y clausura de las tomas clandestinas la JAPAM se ha visto en la necesidad de cortar el suministro de agua hasta por un día entero. En ese sentido, destacó las labores de esta dependencia pues, aseguró, han atendido los reportes de manera inmediata y eficiente.

Asimismo, mencionó que el trabajo no corresponde solamente a la JAPAM, sino también a los pobladores de la comunidad, quienes deben de generar una consciencia sobre las malas prácticas que están cometiendo o en su defecto realizar las denuncias correspondientes cuando son testigos de que personas realizan este tipo de acciones.

“La gente reclama a JAPAM pero en el momento en que ven que se está conectando alguien, no denuncian (…).Va mucho de como ciudadano qué tan responsable seas en contribuir con tus obligaciones, la gente exige pero también no toman conciencia del por qué no hay agua. Ya no está en las manos de JAPAM ni en las manos de la delegación, simplemente es un ciudadano inconsciente que va y se conecta, pero mientras va y se conecta, ya causó desperfectos a toda la comunidad”, subrayó.

Finalmente, hizo un llamado a los habitantes de la comunidad para evitar este tipo de acciones y también para denunciar a aquellas personas que instalan conexiones ilegales para el robo del agua.