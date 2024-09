Desairan vacuna anticovid cubana

De acuerdo al subcoordinador general médico de la Secretaría de Salud del estado de Querétaro (Sesa), Francisco José Rivera Pesquera, la vacuna cubana Abdala que se tiene actualmente disponible para inmunizar a la población de San Juan del Río y de los demás municipios, no ha tenido la aceptación que se esperaba.

Lo anterior, al asegurar que la época invernal está por comenzar y es necesario que la población adquiera mayores medidas preventivas, entre ellas la vacunación, entre ellas la de Covid-19, sin embargo, las personas no admiten vacunarse con el reactivo cubano por motivos personales.

Local Instan a vacunarse contra Covid-19 en nueva campaña

Dijo que, en los centros de salud y hospitales de la Secretaría, se cuenta con vacunas disponibles para las personas interesadas en inyectarse, pero pocas son las que han solicitado el apoyo para tal efecto.

“Viene la época decembrina en la cual vamos a tener cuadros gripales-catarrales y obviamente el Covid-19 que ya se quedó, el Covid, gracias a Dios tenemos la ventaja de que mucha población está vacunada, ya tenemos cierta prevalencia y ya tenemos nuestro sistema inmune con cierta defensa, ya no es tan grave como cuando inicio”.

El funcionario dijo desconocer si llegará al estado de Querétaro otro tipo de vacuna anticovid, pues la fabricada en Cuba es la única que por el momento ha enviado el gobierno federal para la inmunidad de la población, por lo que se espera que haya una mejor respuesta de vacunación con este reactivo.

“Tenemos vacuna, pero tenemos la vacuna cubana, esa es la que nos ha dado el gobierno federal, está habilitada la vacunación, pero la población no quiere la cubana entonces, no sé si el gobierno vaya a proporcionar otro tipo de vacuna, ahorita no lo tenemos contemplado”.

➡️Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

De esta manera es como afirmó que los servicios de Salud estarán ofreciendo la vacuna anticovid cubana, a fin de que la población interesada en inmunizarse pueda contar con la disponibilidad del reactivo, por lo que para ello se estará avisando a la población de la disponibilidad del antídoto.