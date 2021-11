Desarrollo en Armonía | Empresas reconocidas, nuestra responsabilidad

Según la encuesta nacional de confianza en instituciones (Mitofsky), la ciudanía confía más en el ejército, la Guardia Nacional y la Iglesia que en las empresas. Aunque no somos las instituciones menos confiables ¿estamos en la construcción de esta percepción?

Las empresas generan el 80% de los empleos del país y encuentro curioso que, aun empleando a más de 50 millones de personas, no logremos ser realmente queridas y aceptadas. “Si el río suena, es que agua lleva”.

En lugar de victimizarnos y caer en dicotomías de buenos y malos, tomemos responsabilidad por los males que hemos causado como sector, pero también, del bien que podemos generar.

La miscelánea fiscal recién aprobada afecta a muchos, pero más a las organizaciones de la sociedad civil (OSC). Al topar la deducibilidad de impuestos de personas físicas al 15%, la Cámara de Diputados estima que donaciones disminuirán en 8 mil millones de pesos (El Heraldo, 2021).

Y aunque “la filantropía no es función de las empresas, sino pagar impuestos” (AMLO, 2021) todos somos corresponsables de las consecuencias sociales. No pretendamos que en ciertos casos las empresas somos culpables mientras en otros somos exentas ¿Es entonces parcial nuestro impacto? Por supuesto que no.

No olvidemos que las OSC llevan años trabajando problemáticas complejas, expertamente ofreciendo soluciones reales, probadas y eficaces a los grandes problemas sociales. Existen varias formas en las que se puede colaborar con una OSC (PwC):

· Patrocinios

· Voluntariado corporativo

· Asistencia técnica

· Servicios pro bono

· Asociación de marcas

· Marketing social o con causa

· Desarrollo de programas

· Cadenas híbridas

Si como ciudadanos no esperamos que gobierno solucione todo, ¿por qué deberíamos esperar que la sociedad funcione sin las organizaciones civiles? ¿Queremos que la sociedad aplauda y ame a los empresarios? Colaboremos en la creación de un mejor mundo y no alcemos la mano solo cuando se afecta nuestro sector. Demostremos que, además de generar riqueza y crecimiento, somos generadores de armonía, paz y equilibrio en las vidas de los que nos rodean.