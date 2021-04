Descarta Inzunza proyecto político

Tras no ser favorecido con las encuestas del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) para abanderar el proyecto de la candidatura al Ayuntamiento de San Juan del Río, Edgar Inzunza Ballesteros aseguró que se mantendrá en calma por el momento hasta tomar una decisión de sus quehaceres políticos.

“Esta vez no se pudo, pero siempre continuaré trabajando para San Juan del Río, creo que el pasado proceso fue muy rápido y pues no ha habido tiempo de muchas cosas, hay que esperar unos días y esperar cual es la situación, estamos tranquilos y esta vez no nos tocó encabezar, estamos tranquilos como ciudadanos, yo me voy a quedar tranquilo en esta ocasión”.

Al respecto, prefirió no opinar más sobre los resultados, por lo que agradeció el apoyo y la confianza que desde las colonias y comunidades, dijo, impulsaron su aspiración, pero al no verse favorecido, afirmó que seguirá trabajando en proyectos ciudadanos para beneficio de los sanjanenses, sin embargo, descartó integrarse a otra fuerza política por el momento.

El ex aspirante aseguró que el proceso interno de Morena fue muy de prisa que sorprendió a quienes aspiraban a dicho cargo de elección popular, por lo que en el trascurso de los siguientes días definirá de su rumbo político.

Finalmente agradeció a Morena la oportunidad de participar en la política desde sus filas, por lo que esperará el momento adecuado para tomar una decisión y concretar sus distintas propuestas políticas, concluyó.