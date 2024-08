Descarta Roberto Cabrera cambios a gabinete

Por el momento se descartan cambios al interior de la Administración de Roberto Cabrera Valencia, toda vez que cada una de las áreas están enfocadas en el proceso que marca la ley, en cuanto a la entrega-recepción para lo que viene.

De este modo lo dio a conocer el alcalde, al resaltar que, el gobierno no se detiene y que todo debe seguir en marcha, aunque sostuvo que habrá muchos cambios para la siguiente administración que comenzará a partir del primero de octubre, en donde pretende mejorar en más aspectos.

Local Dignificar las vialidades de San Juan será prioridad: Roberto Cabrera

Dijo que antes de revelar algún nombre sobre quién lo podría estar acompañando para la administración 2024 -2027, lo primero en lo que va a priorizar es en la reingeniería del organigrama, en donde se engloba a las secretarías, coordinaciones y direcciones del gobierno.

“El gobierno no para, y todos los titulares tienen defectos, primero porque no hay dinero que alcance, estamos limitados. Tenemos que hacer que San Juan sea más fuerte en lo gubernamental. Ahorita no va a haber movimientos, los movimientos son excepcionales, ahorita tenemos que estar concentrados en estos últimos 40 días de trabajo de esta administración”.

El presidente señaló que están a tambor batiente, y que cada una de las áreas se está apurando a hacer lo conducente para entregar esto de la mano de la contraloría, ya que a través de ellos es como se tiene un ordenamiento ideal.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

“Hay cuentas abiertas de la cuenta pública de proveedores de temas con los sindicatos, o sea, es mucho trabajo que se complica y se agrega para el cierre de administración. Ahora no hay cambios en 40 días”.

Cabrera Valencia dijo que están a 40 días prácticamente de entregar esta administración y que el tiempo pasa volando, razón por la que, si a través de redes sociales surgen algunas quejas en contra de funcionarios, los invitó a que acudan ante los órganos oportunos y por la vía que debe ser.