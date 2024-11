Descartan Caravana de Madres Centroamericanas por Tequis

El presidente de la Estancia del Migrante González y Martínez A.C., (EMGM), Martín Martínez Rios refirió que derivado de la ola de violencia que se vive en varios estados del país, no se llevará a cabo la Caravana de Madres Centroamericanas de Migrantes Desaparecidos, razón por la cual descartó que en el municipio de Tequisquiapan se hagan presentes este año.

Lo anterior, al referir que dadas estas condiciones ya van varios años que las madres buscadoras de migrantes desaparecidos deciden suspender su recorrido por todo el país en busca de sus familiares, pues dijo que prefieren continuar buscando mediante otros métodos como en grupos de algunas redes sociales.

Recordó que por varios años, el municipio tequisquiapense fue paso de las integrantes de esta Caravana, pues el recorrido que tradicionalmente realizaba el grupo de las madres buscadoras dijo que era por el trayecto que los migrantes de países de Centroamérica realizan para llegar al norte del país e intentar pedir asilo político a Estados Unidos.

“No se va a realizar la Caravana, como está la situación con la inseguridad, no lo van a realizar, ya tiene varios años que deciden no pasar, las mismas condiciones de inseguridad ya no permiten que hagan sus recorridos como otros años”.

Por lo anterior, dijo que mediante grupos de redes sociales se realizan algunas labores para continuar con la búsqueda, pues recordó que este grupo de madres centroamericanas estaba conformado por originarias de Nicaragua, El Salvador, Honduras, Guatemala, España, Italia y México.

