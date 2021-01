Descartan crecimiento en nivel educativo

Judith Ortiz Monroy, regidora que preside la Comisión de Educación y Cultura en el Ayuntamiento, descartó que haya crecimiento en nivel educativo al término del ciclo escolar, sobre todo porque hay alumnos que han dejado de dar seguimiento a sus clases virtuales.

Precisó que algunos padres de familia han comentado que, en el caso del nivel primaria, los niños padecen hartazgo hacia la forma como se asumió la educación debido a la pandemia de Covid-19, por lo que se dificulta que logren continuidad en su aprendizaje.

También hay profesores que externan agobio, pues señalan que pocos o ningún alumno se conecta a la hora de las clases virtuales, situación que es más recurrente en secundaria y preparatoria.

Dijo desconocer cómo será esta vez, la evaluación para medir el nivel educativo de los alumnos, pero consideró que podría haber baja o falta de crecimiento en dicho nivel, precisamente debido a que hay estudiantes a los que se les ha dificultado dar seguimiento a sus clases no presenciales.

“Hay jóvenes, niños que no se están conectando, que no están teniendo este seguimiento, ya sea por ellos, por los de secundaria o de prepa, creo que sí puede ser que el nivel educativo esté decayendo o, más bien, no se esté elevando”.

Recalcó que es entendible y que llegará el momento en que esta situación se pueda equilibrar, ya que por ahora, lo más relevante es cuidar la salud, más allá de los contenidos educativos.