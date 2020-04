Descartan derribo de árboles en predio de plaza comercial

Llevan a cabo trabajos de construcción en el predio donde se edificará la plaza comercial que estará ubicada en las inmediaciones del Puente de la Historia; al respecto, el director de Ecología Municipal, Luis Fernando Esperón Valenzuela, descartó derribo de árboles, pues dijo que el espacio sólo requirió retirar dos pequeños huizaches que fueron trasplantados.

Refirió que los huizaches eran del tamaño de arbustos, los cuales se reubicaron en un espacio que es salida a la autopista 57. Indicó que el proyecto de la plaza comercial no incluye la zona arbolada, la cual es área federal y se ubica en la ribera del río.

Local Anuncia gobernador programa de reforestación

“En ese predio no se va a hacer ninguna tala, ningún derribo, de hecho no existen árboles en el polígono, los únicos que existen, están dentro del área federal, pero no se van a tocar, el proyecto está alejado de esa zona (…) Había un par de arbustos, que son huizaches, si no mal recuerdo, esos fueron trasplantados a un predio aquí saliendo a la carretera 57”.

El proyecto de plaza comercial inició trámites desde 2018, a finales de 2019 concluyó el proceso de compraventa del predio y después se llevaron a cabo trámites para las autorizaciones correspondientes.

Local Se manifiestan contra puente alterno

Se prevé que la construcción de la plaza dure de ocho a 12 meses, que se extenderán a 18 con la edificación del hotel. Se hizo la solicitud a los empresarios responsables para que integren en la arquitectura del edificio aspectos de paisajismo, sobre todo en la parte que conecta con el río San Juan.