Descartan eventos de fin de año

Las cenas navideñas y de fin de año estarán restringidas entre el sector restaurantero de San Juan del Río como parte de las distintas medidas de contención en el número de contagios por Covid-19, entre la ciudadanía, informó el presidente del Consejo Queretano de Restauranteros A.C., Antonio Rosas Carapia.

Apuntó que una de las medidas para evitar la propagación del nuevo virus es precisamente evitar la aglomeración de personas en lugares cerrados, en el caso de los restaurantes podrán tener abierto hasta las 22:00 horas como hasta ahora se ha autorizado, pero sin mesas con más de seis personas para cumplir con el objetivo de contagios.

“No podemos tener mesas de más se seis personas, entonces no se podrán ofertar cenas familiares para Navidad o Año Nuevo, eso nos limita a tener promociones o intento de tener eventos para las cenas, pues evidentemente no es rentable y para los grupos familiares tampoco es atractivo, no quedarán estar separados en mesas, por el momento estamos en riesgo de no tener en los negocios comensales”.

Estas medidas impiden que el sector restaurantero tenga en mente llevar a cabo algún tipo de promociones y ofertas dado los limitados alcances que tendrá durante los días 24 y 31 de diciembre con motivo de las fiestas decembrinas.

Aunque las medidas de seguridad sanitaria en todo momento han sido acatadas por parte del sector restaurantero, se espera en los próximos días alguna recomendación adicional por parte de la autoridad estatal para el funcionamiento de estos establecimientos durante los próximos festejos navideños y de fin de año.