Descartan fisuras en la presa Centenario

La presa Centenario ubicada en el municipio de Tequisquiapan, se encuentra en óptimas condiciones de seguridad estructural y operativa, luego de una inspección llevada a cabo por parte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Querétaro.

Lo anterior lo dio a conocer el director de la Coordinación Estatal de Protección Civil de Querétaro (CEPCQ), Javier Amaya Torres, durante su visita a San Juan del Río, quien detalló que la dependencia federal, activó un protocolo de inspección y evaluación al embalse tequisquiapense, a donde acudió personal técnico especializado y cuyo dictamen descartó riesgos en la presa.

Indicó que la Coordinación Estatal mantiene el monitoreo constante en la operación de la presa, misma que no representa ninguna falla en su estructura la cual pueda poner en riesgo a la población.

“Conagua hizo un estudio técnico y no existen fisuras en la presa, nos informó que no hay ningún riesgo para la población, al parecer no hay nada, está en condiciones óptimas, no hay afectación, si está en buen uso, está en buenas condiciones para lo que está hecha”.

El estudio técnico especializado por parte de la Conagua en la zona, se derivó por la inquietud que presentaron habitantes de esta localidad por la antigüedad del vaso hídrico y por huellas de humedad recientes en la cortina, no obstante tras las revisiones pidieron a la población estar tranquila dado que no se identificó daño estructural ni operativo, actualmente con un almacenamiento de 32.8 por ciento.