Descartan llegada de reliquia de San Judas Tadeo a Querétaro

El obispo de Querétaro, Fidencio López Plaza descartó la llegada de la reliquia de San Judas Tadeo al estado queretano, dado que en la iglesia queretana se cuentan con varias actividades programas que impidió que se pudieran realizar los preparativos necesarios para recibir los restos del apóstol.

Dijo que derivado de la cercanía que se tiene entre la Ciudad de México y el estado queretano, se habló de la posibilidad de que las reliquias del Santo estuvieran unos días en Querétaro, pero dado que se tienen diversas actividades en la iglesia católica, comentó que se desahogarán todas estas que se tienen.

“Aquí nos ofrecieron la reliquia de San Juditas Tadeo y de momento no pudimos organizarnos para asumir ese proyecto, de momento no van a venir, no tenemos considerada ni esa ni otra reliquia”.

Reconoció que en el estado de Querétaro hay un importante número de devotos de San Judas Tadeo, pues cada 28 de octubre se organiza una peregrinación en su honor con una gran participación, además de que en casi todas las iglesias hay una imagen de este Santo, sin embargo, en esta ocasión no fue posible que se pudieran traer los restos del apóstol.

El primer católico del estado dijo que, si hubiera planes de traer las reliquias de este u otro Santo, se estará dando a conocer a través de las redes sociales de la Diócesis de Querétaro, con el fin de que la población de creyentes conozca las fechas y horarios donde serán expuestas.

Agregó que una de las actividades relevantes para la iglesia queretana es la Tercera Asamblea Diocesana de Pastoral, acción mediante la cual se programan distintas actividades y acciones para la Evangelización para todo el estado.

Por lo anterior, reiteró que fue imposible organizar la llegada de la reliquia de San Judas Tadeo al estado, por lo que no descartó que más adelante se pueda concretar este tipo de actos religiosos.