Descartan riesgos por crematorio en San Juan del Río

Derivado de la manifestación que alrededor de 40 habitantes del Barrio de La Cruz, han realizado en buscando frenar la puesta en marcha del Crematorio Municipal instalado en el Panteón 4, la presidenta del Comité de Obra, Leticia Ávalos Castañeda afirmó que este crematorio no generará ningún impacto adverso a los habitantes de la zona y por el contrario, brindará un buen servicio para los habitantes de San Juan del Río.

Leticia Ávalos explicó que el Comité de Obra se conformó con habitantes del Barrio de La Cruz, interesados por conocer los alcances de este nuevo Panteón Municipal 4, y que tras la emisión de la convocatoria correspondiente, los interesados, de manera abierta acudieron y levantaron la mano, logrando conformar un grupo de ciudadanos que estuvieron en todo momento, vigilando que la obra se llevará a cabo de manera correcta.

“Claro que una de mis primeras preguntas fue si este crematorio nos causaría algún tipo de afectación como habitantes cercanos, pero ya estuvimos revisando y vemos que es un horno moderno que cuenta con la documentación y certificaciones necesarias, ¿quién estaría más interesada en la salud de mi familia que yo misma?, por eso yo me integré a este Comite”, comentó.

Aunque señaló desconocer las motivaciones de las personas que se han manifestado en contra de la consolidación de este crematorio, destacó que es muy importante buscar informarse respecto de este proyecto, pues de esta manera se puede entender que no existe ningún riesgo a la salud de las personas.

Por último y tras reconocer que todas las personas tienen el derecho de manifestarse a favor o en contra de un proyecto, señaló que es fundamental que se cuente con toda la información para generar criterios amplios, razón por la que reiteró que a la fecha no existe factor alguno que indique que esté crematorio generaría alguna afectación a las personas, por lo que no tendría mucho sentido frenar una obra que beneficia a la población y que no genera ningún tipo de daño.