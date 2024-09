Descartan seguro agrícola catastrófico en Querétaro

El secretario de Desarrollo Agropecuario del estado, Rosendo Anaya Aguilar descartó la contratación del seguro agrícola catastrófico para el campo queretano, dado que este ha sido sustituido por programas de apoyo directo para los campesinos y ganaderos.

Refirió que, dado la falta de apoyo del gobierno federal para la contratación de este tipo de seguros, se optó porque mejor se entreguen apoyos directos al campo del estado, por ello, en caso de que haya siniestros en los cultivos de San Juan del Río y de los demás municipios, aseguró que se estará apoyando a los afectados con ayudas directas como maíz en grano para consumo humano, avena y pacas para forraje, o bien, pipas de agua para el ganado.

Local

“Recordemos que el gobierno federal eliminó los apoyos para la contratación contra inclemencias climatológicas o desastres catastróficos o como queramos llamar, ante las altas temperaturas o las sequías tan fuertes que se han presentado en estos últimos años, las aseguradoras han decidido en no contratar tan fácilmente al tema de la agricultura salvo que sea en costos muy elevados y beneficios muy bajos para los productores, por tanto del gobierno del estado simplemente hemos decidido no hacer ninguna contratación contra desastres climatológico y mejor hacer la inversión de manera directa para poderles apoyar a ellos, a los productores con maíz en grano para consumo humano, con el tema del agua, o con pacas para forraje o de avena”.

El funcionario estatal dijo que la idea es que los 18 municipios cuenten con el apoyo necesario por parte de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario (Sedea), con el fin de aminorar las afectaciones que puedan registrar en el campo, ya sea por sequía o en este caso, por lluvias.

“El gobernador del estado, Mauricio Kuri ha instruido que mejor le entremos de manera directa y que le demos de manera directa el beneficio a los productores y no estar haciendo el gasto de un seguro que no va a hacer nada benéfico para los productores, las mismas aseguradoras tienen sus propias complicaciones, ya no le están apostando a asegurar el tema del campo porque obviamente esta situación está complicada, sobre todo lo que se está presentado principalmente por el tema de las sequias”.

➡️Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Por lo anterior, dijo que la dependencia estatal brindará apoyo a los productores que se vean afectados por las inclemencias del tiempo, por ello, comentó que a través del personal de dicha área se estarán realizando recorridos por varios lugares del estado para conocer la situación actual del campo.