Descartan venta de medicinas falsificadas

El director de Protección contra Riesgos Sanitarios de la Secretaría de Salud del Estado de Querétaro (Seseq), Ignacio Espinosa Lara, descartó la venta del medicamento Remdesivir falso, no solo en San Juan del Río, sino en la entidad queretana, tras las diversas verificaciones efectuadas por parte del personal de salud ante la alerta que emitió la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).

Precisó que después de esta alerta, en los puntos de venta de los fármacos se llevaron a cabo diversas visitas de verificación para evitar la comercialización de este producto, debido a la alerta de medicamento falsificado emitido por parte de Gilead Sciences, propietaria del registro sanitario y fabricante del medicamento Remdesivir.

Recordó que esta alerta se efectuó hace varias semanas, tras la identificación del producto falsificado en un hospital privado en Tampico, Tamaulipas, el cual fue comprado por internet de forma irregular y presentaba un número de lote fraudulento, condición que representa un riesgo a la salud.

Por lo anterior, en la entidad, sobre todo en municipios con mayor crecimiento poblacional se llevaron a cabo visitas de verificación para identificar la posible venta del fármaco sin detectar la venta de este mismo.

Local Activan alerta por medicamento falso

“Un medicamento se había manejado como falsificado, pero no se encontró en las visitas de verificación que se realizaron”, debido a que aseguró, se realizó evaluación visual de los diferentes productos sin identificar la posible venta de este mismo.

Refirió que la Cofepris, autorizó el 12 de marzo del 2021, para el uso de emergencia, el medicamento Remdesivir, acotando la indicación terapéutica para evitar la incorrecta utilización del medicamento e incluyendo especificaciones para su prescripción médica, como el uso exclusivo hospitalario y de alta especialidad en casos tempranos de Covid-19.

Finalmente exhortó a no comprar productos ofertados como Remdesivir, ya que no cuentan con los permisos de comercialización correspondientes y su venta irregular constituye un riesgo a la salud por ser de dudosa procedencia, por lo que en caso de identificar los lotes falsificados EN2005A2-B y EN2009D7-Q, así como cualquier venta de productos imitando Remdesivir, no adquirirlos y realizar una denuncia sanitaria vía internet: https://www.gob.mx/cofepris/acciones-y-programas/denuncias-sanitarias.