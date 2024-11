Designación agiliza proyectos: Cabrera

El presidente municipal de San Juan del Río, Roberto Cabrera Valencia, afirmó que la designación de delegados le permitirá trabajar de una manera más dinámica en favor de cada una de las colonias y comunidades, pues se privilegiará el trabajo en equipo.

Señaló que durante su primer mandato se dio apertura a que las comunidades votaran a sus autoridades auxiliares, pero en algunos casos, quienes quedaron electos, polarizaron la situación y provocaron complicaciones para que se llevaran a cabo algunos de los proyectos, por lo que dijo se busca evitar nuevamente ese escenario.

“En la pasada administración llegamos y queríamos que todos llegaran por el método de elección, vivimos una experiencia y hubo quienes, desde mi punto de vista, no fueron responsables, no digo nombres ni detalles, pero decían esta obra, no la hicieron ellos y bloqueaban porque comenzaron con temas electoreros, truncando el trabajo que se realizaba”, dijo.

Señaló que, al ser una persona respetuosa de las leyes, esta designación está apegada debidamente a los lineamientos que se tienen, por lo que de ninguna manera se está vulnerando los derechos de las personas, e incluso señaló que se ha tenido un diálogo cordial con las comunidades que han manifestado su interés de evitar la designación.

"Vivimos en un estado de derecho y Querétaro es el mejor ejemplo de Estado de Derecho en el país, porque se aplica la ley y en ese sentido, estamos atendiendo a las personas todos los días en reuniones, hoy veré a algunas personas, siempre hay presencia de Desarrollo Político y de Secretaría de Gobierno y hay una muy buena interlocución con ellos", señaló.

Aunado a ello señaló que son muy claras las figuras emanadas del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) que están buscando polarizar la situación en San Juan del Río, no obstante, reiteró que no existe ninguna vulneración a los derechos de los ciudadanos, por lo que en los próximos días se estarán realizando las sesiones de Cabildo conducentes para tomar la protesta de quiénes serán autoridades auxiliares.