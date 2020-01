Desprecian programa federal de empleo

El secretario general de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) en Querétaro, J. Cruz Araujo Ávila, dio a conocer que una desangelada participación de las empresas cetemistas se tienen en el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, debido a la inestabilidad laboral que con ello se genera entre los becarios.

De visita en San Juan del Río, el cetemista afirmó que esta estrategia puesta en marcha por parte del gobierno federal se ha tornado desgastante para el sector empresarial al integrar becarios por corto tiempo y sin interés de continuar en las industrias, por tal motivo las industrias cetemistas han optado por evitar participar en el proyecto.

Aseguró que las empresas continuamente buscan mantener una estabilidad laboral en el estado, por ello la emisión de pagos remunerativos y prestaciones competitivas entre los trabajadores, con el fin de tener permanencia en las industrias y evitar constante movilidad.

“La CTM no participa en este programa, está peor, una regla de oro es que a quien enseñan a trabajar en la familia, es una gente trabajadora, a quien no enseñan a trabajar, no lo pueden hacer trabajador, no se tienen ni cuantos jóvenes hay en el país, es puro hablar, no hay jóvenes trabajando, de todas las dependencias federales que han sacado a gente sin pagarles, han metido a nuevos jóvenes y todos traen su playera de Jóvenes Construyendo el Futuro y solo ocupan lugares por ocupar”.

Araujo Ávila mencionó que el inicio del 2020 se ha tornado estable entre el sector empresarial de la CTM, por lo que se espera mantener esta misma dinámica los próximos meses, con la finalizad de garantizar una estabilidad laboral entre el engranaje productivo.