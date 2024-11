Destinan 16 mdp al año para asfalto

Los trabajos para bachear las vías carreteras del municipio de San Juan del Río, se han mantenido constantes y para ello se ha invertido un estimado de 16 millones de pesos anuales a la compra de asfalto, afirmó el secretario de Servicios Públicos Municipales, Ernesto Mora Rico.

Afirmó que estos esfuerzos han rendido frutos debido a que la mayoría de las vías de comunicación se encuentran en buenas condiciones para la movilidad, aunque reconoció que se trata de remedios temporales.

Informó que a la semana son entre 40 y 60 metros cúbicos de asfalto los que se utilizan para estas labores y debido a que la ausencia de las lluvias es marcada, se ha permitido reparar las carreteras gracias a este programa permanente de bacheo, por lo que los parches colocados son más duraderos que en los meses pasados.

Especificó que actualmente se trabaja mediante órdenes de trabajo que se generan ante los reportes de la ciudadanía y detalló que por el momento la zona del nuevo Oriente, es las que tiene un poco más de intervención, aunado a que ejemplificó que la carretera de seis kilómetros que conecta con la comunidad de El Sitio, se ha intervenido de manera puntual y hoy se ha rehabilitado para seguridad de los de las personas que se movilizan por ahí.

“Toda la carretera a El Sitio, seis kilómetros, los bacheamos nosotros, todo eso, no los fue pidiendo a la gente de El Sitio, se estuvo platicando con el delegado previo a sus fiestas patrias y patronales, ya que, era algo muy sensible para ellos, también se ha mejorado el camino a La Valla, lo que corresponde a San Juan del Río, sin embargo, es importante aclarar que se trata solo de bacheo, no de reencarpetamiento”, dijo el funcionario.

Reiteró que, en estos dos casos, se trata de vialidades en las que regularmente pasa un alto número de vehículos de carga y que, por ende, pueden tener un desgaste mayor a lo que tenga una vialidad del centro de la ciudad, por lo que se estiman más acciones de mantenimiento a esta zona.