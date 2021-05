Detecta PRI quince focos rojos para el día de la elección

Heriberto Pacheco Jaime, dirigente del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en San Juan del Río, dio a conocer que se tienen identificados por lo menos 15 focos rojos que podrían presentar riesgo para el desarrollo de la jornada electoral del próximo 6 de junio, razón por la que mantendrán mayor vigilancia con el apoyo de las estructuras del tricolor.

En rueda de prensa, manifestó que por mencionar algunos de estos lugares son La Valla, La Llave y Cerro Gordo, y que para ello contarán con más de mil 470 personas, las cuales ya se encuentran registradas ante el Instituto Nacional Electoral (INE) como representantes regionales y de casilla.

Al cuestionarlo sobre la presencia de algunos ex militantes que se cambiaron de partido, y que en días pasados públicamente expresaron su apoyo a los candidatos del Partido Acción Nacional (PAN), reiteró que este "chapulines", no les afecta puesto que no abonaban al tricolor, aunque reconoció que ya se llevan a cabo algunos procedimientos para la expulsión de estos personajes.

Aunque no mencionó todos los nombres, dijo que entre ellos estarían Fabián Pineda Morales y Gerardo Sánchez Vázquez, quienes incluso presenciaron algunos mitines del albiazul.

En su mensaje a Gustavo nieto Chávez candidato a la presidencia municipal de San Juan del Río por este partido, hizo un llamado a las instituciones electorales para que acompañen y que garantice la transparencia en el proceso del 6 de junio.