Detención de César D. importante para el combate a la corrupción: Santiago Nieto

SAN JUAN DEL RÍO, Qro.- Como un acontecimiento importante para el combate a la corrupción en el país, calificó el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto Castillo, la detención del ex gobernador de Chihuahua, César D., quien enfrenta 16 órdenes de aprehensión.

Tras sostener un encuentro con un grupo de ciudadanos, empresarios y representantes de diferentes sectores económicos de San Juan del Río, como parte de una ponencia organizada por la asociación Juntos por San Juan del Río, recordó que el proceso por el que hoy se encuentra detenido se originó por la denuncia interpuesta ante la Fepade, cuando Nieto Castillo era el titular, por parte de la Secretaria de la Función Pública de Chihuahua, tras detectar que se le quitaba un porcentaje del sueldo a los trabajadores del gobierno del estado.

El recurso era concentrado por la Secretaría de Finanzas y depositado a una empresa, que lo destinaba a campañas políticas del PRI.

En total son 16 órdenes de aprehensión las que se generaron en contra de César D., de las cuales 15 corresponden a gobierno del estado, es decir, a la Fiscalía local, y una más es federal, la única que se solicitó desde la Fepade.

Nieto Castillo recordó que felicitó al canciller Marcelo Ebrard por el procedimiento de extradición que enfrenta el ex gobernador y advirtió que la investigación continúa para determinar que otros colaboradores podrían estar involucrados en el tema.

“Felicité al canciller Marcelo Ebrard ayer por este acontecimiento que es muy importante para poder no solamente combatir la corrupción, sino sobre todo que los responsables sean llevados a los tribunales, y que los tribunales resuelvan conforme a derecho. Lo que no podemos permitir bajo ninguna circunstancia, es que no sean las personas relacionadas con casos de corrupción llevadas ante la justicia”.

Durante su ponencia, Nieto Castillo habló sobre las acciones que ha emprendido la Unidad de Inteligencia Financiera para el combate a la corrupción, lavado de dinero por parte de organizaciones delictivas.