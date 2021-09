Dialogan reparación de daño en Pedro Escobedo

El municipio de Pedro Escobedo ya sostuvo diálogo con las familias de los jóvenes que fueron embestidos por policías municipales durante una persecución, aseguró Amarildo Bárcenas Reséndiz, presidente municipal de Pedro Escobedo.

Señaló que en el caso del menor de 14 años se ha tenido diálogo con su tía, mientras que con el joven de 20 años el trato ha sido con su padre. Cuestionado sobre si habrá reparación del daño, comentó que es algo que se está platicando.

En entrevista, enfatizó que el accidente ocurrió tras una persecución de más 35 minutos y señaló que estarán pendientes de la investigación que realiza la Fiscalía General del estado.

Sobre si hubo o no exceso de fuerza en la forma en que se dio la persecución, manifestó que es un tema que deberá aclarar la fiscalía, puesto que existen videos en los que se percibe que, en reiteradas ocasiones, se les pidió detenerse.

"Nada más quiero dejar algo muy claro, fue una persecución que duró 35 a 40 minutos la persecución, hoy está en manos de la Fiscalía del estado en donde ya se está llevando a cabo, habrá peritos, la investigación, y yo lo dejo en sus manos", aclaró.

Bárcenas Reséndiz confirmó que ya llegó al municipio la queja que inició por oficio la Defensoría de Derechos Humanos de Querétaro (DDHQ) en contra de los policías municipales involucrados, los cuales, confirmó, fueron suspendidos hasta que concluya la investigación.

"Sí, cómo no, ahorita el tema de que se haga el procedimiento vamos a respetarlo, yo no puede ser no juez ni parte y nos toca esperar el dictamen final de fiscalía. Sí, ahorita están separados", finalizó.

Cabe recordar que el pasado 18 de septiembre, elementos policiacos embistieron a dos jóvenes que circulaban en una motocicleta; de acuerdo con la autoridad, se trató de una persecución por una falta administrativa.