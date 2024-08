DIF Estatal va contra maltrato a “abuelitos”

El Sistema Estatal DIF, recibe con frecuencia reportes por maltrato al adulto mayor, pues mensualmente en esta institución se registran cerca de 40 casos, informó el director general de la dependencia, Óscar Gómez Niembro.

Las principales causas son por omisión de cuidados en un 44 por ciento, ausencia asistencial en un 29 por ciento y violencia en un 28 por ciento, aspectos que consideró lamentables, dado que en lo que va del año, se han atendido 305 casos.

Local Aumentan atenciones a adultos mayores

“Estos datos se recibe directamente en la Procuraduría Estatal, de los que recibimos el 44 por ciento son por omisión de cuidados de familiares del adulto mayor, el 29 por ciento es por un tema de ausencia asistencial, alguna obligación asistencial que se tiene hacia al adulto mayor y no se desarrolla y el 28 por ciento es lamentablemente por temas de violencia”.

Dijo que la institución implementa ciertas campañas de sensibilización para que los adultos mayores sean cuidados con amor y paciencia por los integrantes de su núcleo familiar.

“En lo que va del año, llevamos 305 reportes que hemos recibido, tenemos un promedio mensual de 40 reportes que recibe la Procuraduría, no todos los municipios cuentan con su Procuraduría de Protección al Adulto Mayor, San Juan del Río si la tiene y eso hay que reconocerle y hay que agradecer, no todos los municipios han constituido su Procuraduría, esto es nuevo, se inició en esta administración y se ha venido trabajando”.

El Sistema Estatal DIF exhorta a las familias a brindar cuidado y protección a los adultos mayores. Foto: Cesar Ortiz / El Sol de San Juan del Río

El funcionario refirió que los familiares de un adulto mayor son sujetos de responsabilidad hacia este mismo, por ello exhortó a los integrantes de las familias a cuidar y proteger a los adultos mayores, ya que pueden incurrir en un delito.

“Nosotros todos los meses de agosto desarrollamos una campaña para promover el conocimiento y el respeto a los derechos de la persona adulta mayor, el año pasado la campaña fue enfocada a no normalizar, el adulto mayor o quienes lo rodeamos, tendemos a creer que es normal que sus condiciones que refleja un adulto mayor por la edad que tiene, sean normales y no es así, es importante no decir, que es por tiene cierta edad”.

Por lo anterior, reiteró el exhorto a las familias para que atiendan adecuadamente a los adultos mayores que tienen, de tal manera que se sientan queridos y comprendidos por parte de sus familiares.