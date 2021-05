Difícil panorama en comercios del Centro

El representante del comercio establecido de la calle Miguel Hidalgo, Arturo Esquivel Correa, dio a conocer que bajas ventas han tenido los integrantes de este sector, pues al concluir el primer cuatrimestre del 2021, únicamente han llegado al 40 por ciento de ventas.

Aseguró que de poco ha servido el Escenario A entre los comerciantes establecidos de esta calle, dado que se ha identificado que la población consumidora opta por privilegiar la adquisición de alimentos y posteriormente aquellos artículos y productos de segunda mano.

Local Comerciantes esperan repunte por Día del Niño

“No nos hemos recuperado, no se ve, mucha gente no tiene empleo, la gente no trae dinero y las cosas siguen subiendo, no hemos salido de este bache, nosotros andamos con unas ventas del 40 por ciento, en general a gente piensa principalmente en la comida, en substituir, están esperando la vacuna, para que esto se vaya haciendo más inmune, hay familias que han perdido dos o tres miembros y no es fácil”.

El dirigente del comercio aseguró que desde que inició el 2021 las mismas ventas se han tenido, sin importar los días festivos, por ello reiteró que nos e cuenta con una mejora en las mismas al concluir el primer cuatrimestre del año en curso, ya que las familias sanjuanenses no cuentan con la solvencia necesaria para adquirir artículos y productos de segunda necesidad.

Local Locatarios del Reforma esperan ser considerados

Agregó que se espera para el 10 de mayo un ligero repunte con motivo de dicha festividad, para ello los comerciantes de esta calle implementarán algunas ofertas, descuentos y promociones para obtener mejores resultados en el mes de mayo.