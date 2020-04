Diputada entrega despensas en San Juan y Amealco

La diputada por el VIII Distrito Local, Verónica Hernández Flores, inició con la entrega de apoyos alimentarios en los municipios de San Juan del Río y Amealco de Bonfil, donde pidió a la población a estar atenta, pues en sus primeros recorridos, beneficiarios le comentaron que hay personas que solicitan datos de la gente argumentado que actualizan el padrón.

“En algunas comunidades se empieza a dar que va gente que no conocen diciendo que van a actualizar sus datos por el apoyo que les va a dar el gobierno y lo que les he estado diciendo es que no puede ser así, vamos identificados, el equipo trae la identificación de la Legislatura y la gente de municipio, pues obviamente trae la camisa del municipio, eso para evitar que sean víctimas de alguien que quiera estafarlos o algo así”.

Local Arranca PRI entrega de despensas en SJR

Comentó que esta situación la ubicó en comunidades de Amealco, ejemplificó con La Ladera, donde dos personas se presentaron físicamente en tres domicilios. Destacó que en el municipio de Querétaro también ha pasado, donde vía telefónica solicitaron datos personales, por lo que se ha dado a la tarea de promover entre la población que no proporcione datos a gente que no se identifique.

“En Querétaro, por teléfono, les pidieron actualizar sus datos y en Amealco, en La Ladera, se les pidió que iban a recabar todos sus datos porque tenían que actualizar información y como mucha gente se ha inscrito, pues les creyeron”.