Diputados locales esperan designación de comisiones 

Se tiene previsto que en las próximas semanas se lleve a cabo la designación de las comisiones que tendrán los diputados locales del estado de Querétaro, para ello, los representantes de las bancadas partidistas se encuentran trabajando en ello.

De acuerdo al diputado local del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Sinuhe Piedragil Ortiz, de manera coordinada con los demás legisladores se está trabajando en el tema de la designación de las presidencias de las comisiones, con el fin de que en las sesiones del pleno se logren concretar.

Local

“Tengo entendido que esto se está viendo a través del diputado Edgar Inzunza y Guillermo Vega, la ley dice que es hasta la tercer o cuarta sesión del pleno cuando se observa este tema de las comisiones, la ley dice también, que tenemos que cumplir con por lo menos dos sesiones al mes, entonces se podrían asignar las comisiones en estas semanas, ya la designación de los 25 integrantes de las comisiones, en eso andamos”.

En su caso, dijo que independientemente de la comisión que le toque presidir, será atendida al 100 por ciento, pues dijo que desde hace varios meses se trabajó directamente con la ciudadanía de los 18 municipios y dijo que conocer algunas de las necesidades sociales que se tienen, por lo que buscará trabajar de manera puntual y cercana con la población para mejores resultados.

“Para mi hay cuatro temas fundamentales, desde la encuesta en la que participe con la Doctora Claudia Sheinbaum, fuimos haciendo encuestas y ahora ya en la campaña también fuimos haciendo encuestas, hay cuatro temas esenciales, uno que tiene que ver con la seguridad, el tema del agua, el tema de la movilidad y el tema de la percepción de la corrupción y no solamente en la capital del estado, sino en todos los municipios, entonces son temas en los que a mi me gustaría enfocarme, hay temas que tienen que ver con el presupuesto, que tienen su temporalidad, que me obliga a estar ahí también, yo tengo mucha experiencia yo fui cinco años director de programación de presupuesto de la SEP, le se al tema y me gustaría colaborar en esos temas coyunturales con el tema del prepuesto”, concluyó.

De esta manera es como aseguró que se espera que en las próximas semanas queden asignadas las presidencias de las comisiones en el Congreso del estado, a fin de que se pueda comenzar en iniciativas de ley para beneficio de la población.