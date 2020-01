Dirigente estatal del PRI visitará San Juan la próxima semana

El primer municipio que visitará Paul Ospital Carrera, dirigente del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el estado de Querétaro será San Juan del Río, refirió Maximiliano Hernández Ramírez, dirigente en esta localidad, al referir que será la próxima semana cuando sostenga un diálogo con cuadros y perfiles del tricolor.

Mencionó que esto obedece a que Ospital busca tener un acercamiento con los ex presidentes municipales emanados del PRI, ex regidores y ex diputados, para ver cuál es el ánimo y conformar una agenda de trabajo a pie por el municipio para seguir fortaleciendo al partido y a toda la militancia que hay en las comunidades y colonias.

Explicó que además buscan integrar algunos cargos pendientes en esta demarcación como lo son la secretaría general, secretario interno del Consejo Político, comisión de honor y justicia, y procesos internos, ya que consideró son de gran importancia para el avance de los tiempos electorales cuando se acerquen.

"Queremos replantear y reiniciar con una agenda coordinada con la dirigencia estatal para trabajar en campo y no desde la oficina. La próxima semana va a venir nuestro dirigente estamos haciendo algunos planteamientos para la gira por San Juan del Río. Una vez que conformemos las áreas nos abocaremos al trabajo exterior".