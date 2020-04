Disposición para aplazar eventos

Desde el mes pasado inició la suspensión de permisos para realizar eventos que impliquen concentración masiva de personas, como bailes o fiestas patronales, ha habido buena disposición y entendimiento por parte de organizadores, aseguró el secretario de Finanzas Públicas Municipales, Itzcalli Rubio Medina.

Reconoció que previo a la aplicación de las medidas sanitarias preventivas contra el Covid-19, hubo gente que solicitó permisos para durante estos meses llevar a cabo eventos que implicaban conglomeración de personas, se les tuvo que informar sobre la suspensión o aplazamiento de estos eventos, no hubo casos de resistencia a esta medida.

Y es que dijo que en los casos de los eventos que implicarían algún ingreso, se explicó a los organizadores que las ganancias no serían las mismas que en una situación normal.

“No estamos dando permisos para eventos de concentración masiva, había algunos en curso, se habló con cada una de las personas explicándoles que no será tan buen negocio como sería en un tiempo normal, pues aunque se pudiera dar, por previsión la gente dejaría de asistir a un evento masivo, seguramente algunos asistirían, pero la asistencia, de manera natural, bajaría”.

También se platicó con organizadores de fiestas patronales de comunidades, quienes comprendieron la situación y aceptaron cancelar los eventos, por lo que reconoció la positiva reacción de la sociedad, ante estas medidas.

“Los permisos que nos vienen a solicitar, se les ha dicho que no por el tema de la contingencia sanitaria y la verdad es que todo mundo ha respondido bien, no me ha tocado alguno que diga ‘lo hago porque lo hago’, están queriendo colaborar”.