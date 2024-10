Domínguez pide no participar en renovación de dirigencia

El ex gobernador del estado de Querétaro, Francisco Domínguez Servién hizo un llamado a la militancia del Partido Acción Nacional (PAN), a no participar en la renovación del Partido Acción Nacional (PAN), el próximo 10 de noviembre, tras mantenerse dicho instituto político “secuestrado”, por el actual dirigente, Marko Cortés.

Mencionó que su llamado gira entorno a la campaña que inició el nieto del fundador del PAN, Manuel Gómez Morín Martínez del Río, “O dejan el PAN o nos vamos”, pues dijo que el actual dirigente nacional, pretende dejar en manos de Jorge Romero el albiazul.

“Si no se suspende, el llamado es a la militancia a que no vaya a votar porque a todas luces, es una herencia que Marko Cortés está dándole a Jorge Romero, entonces si no se suspende, que no salgan a votar y con queda suspendido o ilegitimado bajo el número de militantes que tiene nuestro partido, ya muy limitado por cierto”.

Mencionó que la elección del próximo dirigente tiene que ser abierta y a decisión de la militancia de a pie, pues considero que son quienes trabajan por que el instituto político se mantenga firme y con fuerza política para avanzar.

“Unos hablan de una representación, se tiene que cambiar todo, los estatutos completos pero no el grupo que tiene acotado o secuestrado al partido, se tiene que abrir no solo a la militancia, si no inclusive a la ciudadanía que quiera participar en un partido que se fundó en el 39 para hacer contrapeso precisamente después del Revolucionario que el único partido en el poder era el PRI y nace en el 39 el PAN y que costó mucho trabajo hasta el 2000, poder llegar a gobernar en nuestro país”.

El ex mandatario estatal mencionó que en los últimos tiempos el partido no ha tenido un crecimiento conforme iba en su proceso, es por ello, que dijo que es necesario renovar la dirigencia nacional y estatales conforme a la opinión y decisión de la militancia.

“Hoy parece que viene en sentido contrario, parece que lo que quieren es desaparecer a nuestro partido, el partido no le pertenece a nadie es una institución que tiene su doctrina y se tiene que hacer una convocatoria muy amplia no a la permanente o a los consejeros, si no a la militancia de a pie y yo llamaría a la ciudadanía a que pudieran participar en un partido que pueda hacer contrapeso, ahorita sabemos cómo está la situación en la vida política de nuestro país”, concluyó.