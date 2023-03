“Don Cris”, cuatro décadas dedicadas a la “Antonio Caso”

En 1980, don Cris andaba por el norte. Ese mismo año un amigo de él le dijo que si quería trabajar en San Juan del Río, que había una secundaria que requería de algunos empleados. En aquel entonces, don Cris tenía 23 años de edad. Preguntó de qué se trataba el trabajo, no le dieron más detalles, solo que se dirigiera al inmueble marcado con el número 2 de la calle Heroico Colegio Militar, en la colonia centro del municipio.

Con la curiosidad encima por aquella oferta de empleo, se trasladó hasta las instalaciones de la Escuela Secundaria General “Antonio Caso”. En seguida lo contrataron para apoyar en los trabajos de aseo, jardinería y otras labores de mantenimiento. Hoy, con un brillo peculiar en sus ojos, don Cris dice que nunca pensó pasar tanto tiempo en esta institución educativa, pues han transcurridos 43 años él se mantiene firme en sus tareas diarias.

Local Alejandro Ramírez, un matancero sanjuanense

Crisóforo Rubén Hernández de Santiago o don Cris, como le dicen de cariño, tiene 66 años y 43 de ellos los ha pasado entre las risas y los juegos de los adolescentes que estudian en la Escuela Secundaria General “Antonio Caso”. Más de la mitad de su vida al servicio para mantener impecable la institución que le dio una oportunidad y lo ha visto crecer.

“Antes de entrar aquí yo andaba por lo que es el norte y ya un amigo me invitó, que si quería yo trabajar aquí en San Juan del Río, en una secundaria. Le pregunté qué iba yo hacer, pero me dijo ‘a ver que te mandan hacer, pero ahí hay trabajo’; y así fue como llegué, pero pues nunca pensé yo aguantar tanto”, menciona mientras escarba en los recuerdos de aquella juventud.

Llegó a San Juan del Río en 1980. / Foto: Mario Luna / El Sol de San Juan del Río

Dice que cuando entró a trabajar a la secundaria él era el más “chavito”, hoy es la persona más longeva en todo el equipo del personal de apoyo. Don Cris se detiene un momento, mira hacia un punto fijo, reflexiona y atina a decir que ya son muchos años, que no lo puede creer. No lo dice, pero pareciera que en su cuerpo lo invade una emoción, un orgullo por dedicar toda una vida al servicio de la institución.

Narra que, aunque nació en Tolimán, al paso de los años se convirtió en sanjuanense por adopción, pues ha sido esta tierra donde ha pasado las principales etapas de su vida. En ese escarbar de recuerdos dice que la gente de Tolimán lo desconoce y lo confunde con un foráneo; mientras que en San Juan del Río muchas personas lo ubican y le extiende un simpático saludo, la mayoría ex alumnos que se topaba en los pasillos de la secundaria.

Te puede interesar leer: Reconocen labor de ecologistas de San Juan del Río

“Son tantas generaciones de chavos que luego voy a la calle, me hablan y ya ni los reconozco. Llego a mi tierra y allá nadie me conoce, dos que tres de mi misma generación sí, pero los demás no. Cuando voy para allá salgo y me dicen que no soy de ahí. Yo digo que ya soy más de aquí que de allá”, expresa.

Mientras platica, sus ojos se llenan de un brillo, un destello de felicidad y no es para menos, comenta que por primera vez la secundaria donde trabaja le dio un reconocimiento por sus años de servicio. Eso le sienta bien y dice que lo motiva para mantener limpia la que según él es una de las escuelas más bonitas del municipio.