Dos casos de Covid-19 en gobierno municipal

En la administración municipal de San Juan del Río se han registrado dos casos confirmados de Covid-19, se trata de un elemento de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM), que sigue hospitalizado y del secretario de Finanzas Públicas, Itzcalli Rubio Medina, quien se recuperó.

El alcalde, Guillermo Vega Guerrero, precisó que el caso del Tesorero Municipal fue asintomático y no se percató de la enfermedad hasta que recién fue a hacerse la prueba a la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), donde el resultado señaló que tiene anticuerpos. Sospechan que pudo haberse contagiado durante el periodo vacacional que tomó en febrero, en el que estuvo fuera del país.

Local Abrirán dos desayunadores más en San Juan del Río

“Se hizo una prueba en la UAQ, salió que tiene anticuerpos, él tuvo Covid, ya no tiene, pero no tenemos datos que haya contagiado, porque fue en un periodo de vacaciones y creemos que en ese periodo fue cuando se contagio, como por el mes de febrero, estaba todo empezando y la verdad es que ese caso no se detectó en ese momento, pero no hay rastros de contagios”.

Recordó que hubo dos casos sospechosos de policías municipales con el virus, sólo uno resultó positivo, dicho policía sigue en el Hospital General de Querétaro, sin intubarse y, al parecer, está próximo a ser dado de alta.

Dijo desconocer dónde pudo haberse contagiado el oficial y recordó que el servicio público es de alto riesgo, por lo que se han extremado las medidas de seguridad sanitaria.